Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 26.07.2019
Герус заявил, что цены на дизтопливо не поднимутся
Герус заявил, что цены на дизтопливо не поднимутся
Скоро откроют стеклянные секции пешеходного моста в Киев
Скоро откроют стеклянные секции пешеходного моста в Киев
Зидан рассказал о будущем Лунина
Зидан рассказал о будущем Лунина
Победитель Евровидения-2017 выступит в Украине
Победитель Евровидения-2017 выступит в Украине

Безсмертный подтвердил, что обмен пленных затормозила РФ

Безсмертный подтвердил, что обмен пленных затормозила РФ
02:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Роман Безсмертный: Москва затормозила процесс обмена пленных.

После договоренностей в Минске 17 июля об обмене пленных представители ОРДЛО были готовы буквально на следующий день провести освобождение, но процесс затормозила Москва.

Об этом Громадскому рассказал Роман Безсмертный, представляющий Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе.

“В день достижения договоренностей об обмене пленными на переговорах в Минске 17 июля представители оккупированных Донецка и Луганска готовы были буквально на следующий день провести освобождение, но Москва затормозила этот процесс”, - говорится в сообщении.

Безсмертный отметил, что начало процедуры обмена продолжат обсуждать в Минске 31 июля.

При этом он заметил: “Меня сейчас беспокоит, чтобы только не стали называть фамилии. Потому что как только их начнут называть, одна или другая сторона начнет вытаскивать из пакета эти фамилии”.

Зеленский заявил о готовности обмена Вышинского на Сенцова

Ранее Безмертный заявлял, что на переговорах в Минске 17 июля стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69, то есть украинская сторона отдаст 208 осужденных, сторона боевиков на Донбассе освободит 69 граждан. Это не касается политзаключенных и военнопленных, которых удерживают в России и аннексированном Крыму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Роман Безсмертный, Обмен пленными, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева
02 Гороскоп на завтра, 26 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский провел телефонную беседу с Трампом
04 Дженнифер Лопес отметила свой юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50
05 Климкин поздравил Рааба с назначением на пост министра иностранных дел Великобритании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Суд продлил арест трем обвиняемым в харьковском теракте
Суд продлил арест трем обвиняемым в харьковском теракте
В Евросоюзе отклонили требование Джонсона по Brexit
В Евросоюзе отклонили требование Джонсона по Brexit
Боевики продолжают нарушать &quot;хлебное перемирие&quot;
Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие"
Популярный французский бренд Sonia Rykiel закрывается: причина
Популярный французский бренд Sonia Rykiel закрывается: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь