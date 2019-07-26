Безсмертный подтвердил, что обмен пленных затормозила РФ

Новости Украины: Роман Безсмертный: Москва затормозила процесс обмена пленных.

После договоренностей в Минске 17 июля об обмене пленных представители ОРДЛО были готовы буквально на следующий день провести освобождение, но процесс затормозила Москва.

Об этом Громадскому рассказал Роман Безсмертный, представляющий Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе.

“В день достижения договоренностей об обмене пленными на переговорах в Минске 17 июля представители оккупированных Донецка и Луганска готовы были буквально на следующий день провести освобождение, но Москва затормозила этот процесс”, - говорится в сообщении.

Безсмертный отметил, что начало процедуры обмена продолжат обсуждать в Минске 31 июля.

При этом он заметил: “Меня сейчас беспокоит, чтобы только не стали называть фамилии. Потому что как только их начнут называть, одна или другая сторона начнет вытаскивать из пакета эти фамилии”.

Ранее Безмертный заявлял, что на переговорах в Минске 17 июля стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69, то есть украинская сторона отдаст 208 осужденных, сторона боевиков на Донбассе освободит 69 граждан. Это не касается политзаключенных и военнопленных, которых удерживают в России и аннексированном Крыму.