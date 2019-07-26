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Кличко: Сегодня киевлян хотят лишить права избирать свою власть в своем городе

Кличко: Сегодня киевлян хотят лишить права избирать свою власть в своем городе
14:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя КГГА.

Киевский городской голова Виталий Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом Кличко сказал на пресс-конференции.

Мэр считает, что "разделение должностей и введение в столице двоевластия является антиконституционным".

"Так, сейчас пытаются жонглировать статьями Основного закона, закона о столице", - сказал Кличко и напомнил, что Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом о столице.

"Еще в 2003 году Конституционный суд, анализируя положения Конституции и закона о столице четко сказал, что председателем КГГА может быть назначено только лицо, избранное Киевским городским головой, то есть человек, которого выбрали жители столицы", - подчеркнул Кличко.

По его убеждению, "сегодня киевлян хотят лишить права избирать свою власть в своем городе".

Как сообщалось ранее, руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан рассчитывает, что Кабинет министров вскоре рассмотрит вопрос освобождения Кличко с должности председателя КГГА.

Богдан направил правительству письмо, в котором напомнил о необходимости внесения представления об увольнении председателя КГГА Кличко.

"Согласно закону "О местных государственных администрациях", руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

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Он напомнил, что Кличко был назначен на должность председателя Киевской горгосадминистрации тогдашним президентом Петром Порошенко в июне 2014 года.

"Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации", - подчеркнул Рябошапка.

При этом он отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман внес представление об увольнении всех глав местных администраций, кроме председателя КГГА.

По словам Рябошапки, премьер должен подать соответствующее представление президенту. Рябошапка надеется, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров.

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В то же время он призвал не политизировать вопрос увольнения председателя КГГА.

Как известно, Конституционный суд Украины в 2003 году определил, что Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное на должность Киевского городского головы.

25 июня 2014 года Порошенко подписал указ о назначении мэра Киева Кличко председателем КГГА. Кличко заявил, что подписание этого указа возвращает настоящее самоуправления в столицу.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА.
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