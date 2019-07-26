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Пятница, 26.07.2019
Гройсман обещает рассмотреть увольнение Кличко
Гройсман обещает рассмотреть увольнение Кличко
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Гройсман обещает рассмотреть увольнение Кличко

Гройсман обещает рассмотреть увольнение Кличко
13:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Кабмин

Новости Украины: Правительство Украины в установленном порядке рассмотрит возможность увольнения Кличко с должности главы КГГА.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании.

"В соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом Украины. История проходит абсолютно логично... Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил", - сказал Гройсман в эфире "Радио НВ" в пятницу.

Гройсман отметил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.

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"Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему", - добавил премьер.

У Зеленского через Кабмин хотят уволить Кличко: передано письмо

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

Ранее Виталий Кличко заявил, что намерение президента Владимира Зеленского уволить его с должности мэра Киева противоречит принципам Европейской хартии местного самоуправления.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Кабмин, КГГА, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман.
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