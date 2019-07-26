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Гройсман рассказал, о плюсах и минусах монобольшинства в Раде

Гройсман рассказал, о плюсах и минусах монобольшинства в Раде
15:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Гройсман считает, что президенту будет очень сложно влиять на фракцию из 254 депутатов.

Формирование партией "Слуга народа" монобольшинства в парламенте дает Президенту Владимиру Зеленскому шанс на проведение быстрых изменений, но управлять фракцией из 254 народных депутатов будет очень сложно.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире радио "НВ" в пятницу, 26 июля.

"Что же касается монобольшинства - это возможность, которая может быть использована и положительно, и отрицательно. Я хотел бы, чтобы оно было использовано положительно, чтобы Украина стала сильной, люди стали более успешными и пр. И на этом пути я желаю Президенту Владимиру Зеленскому только успехов", - сказал Гройсман.

Он добавил, что нет никаких сомнений в том, что сегодня у Президента есть уникальная возможность проводить быстрые и качественные изменения в стране.

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В то же время Гройсман не исключил, что главе государства в этом будут мешать, кроме того управлять фракцией из 254 народных депутатов, по его убеждению, будет очень сложно.

"Сейчас они (новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" - ред.) соберутся, начнут работать, а дальше каждый будет себя проявлять. Я думаю, что этих людей мало кто знает, потому что в действительности люди голосовали не за людей, а за их политическую партию, чтобы оказать поддержку Президенту. Поэтому посмотрим", - резюмировал Премьер-министр.

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Верховная Рада, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман, "Слуга народа".
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