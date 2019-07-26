Посол США в ЕС - о важности поддержки Украины

Новости Украины: Гордон Сондленд после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что США И ЕС должны объединиться для поддержки Украины.

Посол Соединенных Штатов Америки в Европейском Союзе Гордон Сондленд объяснил важность поддержки Украины международным сообществом.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

”Посол Сондленд: Имел честь встретиться с моим хорошим другом Владимиром Зеленским. США и ЕС объединились, чтобы поддержать Украину и выступить против оккупации Крыма Россией, ее агрессии на востоке, манипуляций энергетикой Украины и задержания военнослужащих. Безопасная Украина - Безопасная Европа”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Зеленский обсудил со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом текущую ситуацию в зоне операции Объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств возле Станицы Луганской.