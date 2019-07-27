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В Кабмине могут объявить конкурс на разработку газа на шельфе Черного моря

В Кабмине могут объявить конкурс на разработку газа на шельфе Черного моря
13:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Гройсман предложит Кабмину рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка на шельфе Черного моря.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен предложить Кабинету министров рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка на шельфе Черного моря.

"Предложу правительству рассмотреть возможность объявления нового конкурса для привлечения компаний по добыче газа на украинском шельфе Черного моря", - написал Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он подчеркнул, что для Украины добыча газа на шельфе Черного моря – это вопрос не только энергетической независимости, но и геополитики, "учитывая непосредственную близость газоносных участков к оккупированному Крыму".

"Когда мы объявляли этот конкурс – рассчитывали на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon. Ход конкурса и его результаты, которые определила межведомственная комиссия при Минэнерго, показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на наш рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков", - отметил премьер.

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Как сообщалось, 12 апреля 2019 года Кабинет министров объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Срок действия соглашения – 50 лет.

26 июля американская Trident Acquisitions Corp. признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции (СРП) углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря, о чем сообщил CEO и один из ее акционеров Илья Пономарев. "Это была трудная борьба, но наша заявка была существенно выгоднее для Украины", – написал он на своей странице в Facebook.

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Черное море, Кабмин, Владимир Гройсман.
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