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Кабмин ликвидировал ряд департаментов и офис по евроинтеграции

Кабмин ликвидировал ряд департаментов и офис по евроинтеграции
15:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кабмин ликвидировал правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Кабинет министров Украины создал в структуре своего секретариата в пределах предельной численности его работников директорат взаимодействия с Верховной Радой.

Соответствующее решение предусмотрено постановлением от 24 июля 2019 года № 665.

"Образовать в структуре секретариата Кабинета министров Украины в рамках предельной численности работников секретариата директорат взаимодействия с Верховной Радой, департамент обеспечения документооборота, управление организационно-аналитического обеспечения деятельности премьер-министра и ввести должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью одновременно с созданием его аппарата", - говорится в документе.

Также Кабмин ликвидировал правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и ряд департаментов.

Соответствующее решение предусмотрено постановлением от 24 июля 2019 года № 665.

"Ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, департамент по вопросам государственного управления, департамент по вопросам региональной политики, департамент обеспечения документооборота и контроля", - говорится в документе.

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Как сообщалось ранее, правительство создало в структуре своего секретариата в пределах предельной численности его работников директорат взаимодействия с Верховной Радой, департамент обеспечения документооборота, управление организационно-аналитического обеспечения деятельности премьер-министра и ввел должность правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью с образованием его аппарата.

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Верховная Рада, Кабмин, Евроинтеграция.
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