Данилюк считает ключевым вызовом - перестройку работы СНБО

Новости Украины: Александр Данилюк : Основной вызов - это именно перестройка СНБО.

Действующий секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает своим основным вызовом именно перестройку СНБО, однако он готов обсуждать и другие решения Президента.

Об этом он отметил в интервью журналисту "24-го канала".

Данилюк заявил, что ему очень нравятся вызовы и сложные ситуации. Пока же ключевым вызовом является перестройка работы СНБО.

"Для того, чтобы этот орган стал сильной и мощной институцией, которая бы предлагала и принимала решения по самым сложным вопросам, которые стоят перед страной. И была бы надежной опорой Президента... Это то, что мне поручил Президент. Это то, что я делаю. Если он увидит меня на какой-то другой области, это может быть что угодно, то это его решение. Тогда будем говорить", – пояснил чиновник.

Кроме этого, Данилюк рассказал, каким бы, по его мнению, должно быть правительство. Он подчеркнул: когда работал ранее в Кабмине, видел, "что именно не работает, как происходит манипулирование".

Секретарь СНБО убежден, что правительство должно быть компактным. Поэтому стоит уменьшать число министерств, а возможно и объединять их по блокам. Он также считает что нужно максимально делегировать полномочия министрам, "ведь должна быть персональная ответственность за ту сферу, за которую отвечает конкретный министр".

"Самое важное сейчас вопрос для Украины – национальная безопасность. Это касается каждого. У меня базовый сценарий. Я действительно вижу перед собой очень интересное поле работы", – заверил он.

Ранее секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия сказал, что сейчас есть несколько кандидатур на должность премьер-министра, среди них и секретарь СНБО Александр Данилюк и глава Нафтогаза Андрей Коболев.