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Понедельник, 29.07.2019
Чалый: Украина в этом году может закупить большую партию оружия из США
Чалый: Украина в этом году может закупить большую партию оружия из США
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Чалый: Украина в этом году может закупить большую партию оружия из США

Чалый: Украина в этом году может закупить большую партию оружия из США
08:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Уже в этом году может быть реализован большой проект закупки летального оборонительного оружия.

Украинская сторона отрабатывает контракт на закупку крупной партии летального оружия в Соединенных Штатах, который может быть реализован уже в нынешнем году.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью Укринформа посол Украины в США Валерий Чалый, который в ближайшее время завершит миссию в Вашингтоне.

"Мы ожидаем, что уже в этом году будет реализован большой проект закупки летального оборонительного оружия", - отметил украинский дипломат.

Он не стал уточнять спецификации вооружений, однако подчеркнул, что это стало возможным "благодаря доверию к Украине, которой не было еще в 2015 году, а также изменениям украинского законодательства, которые сегодня реформировали эту сферу.

"Для того, чтобы пройти этот путь, нужно было сделать важные шаги, например, открыть возможность прямой закупки вооружений Министерством обороны за рубежом, в первую очередь в США. Почему я говорю "в первую очередь", потому что 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов. Подчеркну, 92%" ,- отметил посол.

Чалый: Лучше, чтобы Киев назначил нового посла в США как можно быстрее

Он также акцентировал, что в сфере обороны и безопасности Украина для США сейчас является стратегическим партнером, и соответствующие инструменты такого взаимодействия уже действуют независимо от политических процессов в Украине и Соединенных Штатах.

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США, Оружие, ВСУ, Валерий Чалый, ООС.
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