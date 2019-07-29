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У Зеленского озвучили позицию насчет воды в оккупированном Крыму

У Зеленского озвучили позицию насчет воды в оккупированном Крыму
09:41 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: У Зеленского ответили на вопрос, будут ли возобновлять поставки воды в оккупированный Крым.

Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в оккупированный Крым является правильной и верной.

Об этом заявил постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Сегодня».

"Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция", – отметил Кориневич.

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Он также подчеркнул, что такая же позиция в Офисе президента относительно оккупированного Крыма существует и по поводу снабжения электроэнергией с материковой Украины.

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Вода, Крым, Владимир Зеленский, Автономия.
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