Чалый дал советы Зеленскому, что нужно обсудить с Трампом

Новости Украины: Валерий Чалый дал советы Владимиру Зеленскому какие темы нужно обсудить с Дональдом Трампом.

Для обеспечения непрерывной и эффективной поддержки Украины со стороны США нужно решить ряд неотложных вопросов двустороннего взаимодействия, которые целесообразно обсудить в первую очередь на запланированной встрече президентов двух стран в Вашингтоне.

Об этом рассказал в интервью посол Украины в США Валерий Чалый, который завершает свою каденцию в Вашингтоне.

"Они (неотложные вопросы - ред.) касаются дальнейшего нашего взаимодействия в военно-техническом сотрудничестве, включая закупку вооружения, сотрудничество в энергетической сфере. Это также решение некоторых проблемных вопросов в космической отрасли", - рассказал дипломат.

Он отметил, что это и вопрос относительно дальнейшего обеспечения двухпартийной поддержки Украины со стороны республиканцев и демократов, "учитывая достаточно непростой период перед президентскими выборами в США". Это также темы, связанные с перспективами деятельности Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Как отметил посол, об этом он доложил президенту Зеленскому лично, чтобы украинская сторона имела "сильную переговорную позицию" перед встречей в Вашингтоне.

В то же время, как отметил Чалый, "с определенного момента посольство не занимается содержательным наполнением визита в США Президента Украины".

"Мы помогали организовать переговоры представителей президента в Вашингтоне, в частности секретаря СНБО Александра Данилюка и помощника президента Андрея Ермака, которые взяли на себя вопросы подготовки визита президента. Посольство выполняет все поручения, но очевидно, что вопросы по содержанию визита надо ставить теперь Офиса президента", - пояснил он.