Президент Украины Владимир Зеленский поздравил ВСУ с праздником

Новости Украины: Владимир Зеленский официально поздравил ветеранов ВСУ с праздником.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Силы специальных операций Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Уважаемые воины-спецназовцы! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Сегодня Силы специальных операций не просто род войск, прежде всего это воины новой формации с особой философией, стилем жизни и условиями боевой деятельности. Отличительной чертой каждого из вас есть дух братства и преданности, отваги и смелости.

Президент отметил, что в силу специфики своей деятельности, военнослужащие-спецназовцы обычно являются малоизвестными для большинства граждан, но результаты их работы, в том числе и в тылу врага, говорят сами за себя.

"Сегодня, отмечая славных воинов в серых беретах, низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость Украины. Вечная им слава! Спасибо всем военнослужащим и ветеранам Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины за преданность преданность долгу и Отчизне", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, в ОС состоялось масштабное тренировки с привлечением сухопутных и авиационных войск.