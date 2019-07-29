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Понедельник, 29.07.2019
Три министерства могут объединить в единое министерство по гуманитарной политике
Три министерства могут объединить в единое министерство по гуманитарной политике
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Три министерства могут объединить в единое министерство по гуманитарной политике

Три министерства могут объединить в единое министерство по гуманитарной политике
16:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В новом Кабмине может появиться одно большое объединенное министерство по гуманитарной политике.

В сформированном после парламентских выборов новом украинском правительстве может быть создано одно министерство по гуманитарной политике на базе министерств культуры, молодёжи и спорта, и информационной политики, считает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия – речь идет о большой гуманитарной сфере. Сейчас нарабатывается стратегия в отношении объединенного министерства, куда войдут министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Тимошенко отметил, что информационная политика "не может существовать сама по себе".

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"Это больше гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика – это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачу. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства", - пояснил он.

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Кабмин, Минкульт, гуманитарная политика, Министерство молодежи и спорта, Мининформ, Кирилл Тимошенко.
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