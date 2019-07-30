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Сегодня ЦИК приняла последние протоколы с "мокрыми" печатями

Сегодня ЦИК приняла последние протоколы с "мокрыми" печатями
11:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Все 199 окружные комиссии доставили оригинальные протоколы с результатами голосования.

Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду всех 199 окружных избирательных комиссий.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

В частности, согласно сообщению, во вторник, 30 июля, Комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования от ОИК в округе № 69 (Закарпатская область).

"Таким образом, по состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК всех 199 ОИО", - сообщили в пресс-службе.

Также ЦИК приняла протоколы окружных избиркомов округов № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 с пометкой "Уточненный".

В то же время Комиссия поручила ОИК подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в округе № 127 с пометкой "Уточненный" до 1 августа.

Как сообщалось, в воскресенье, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

ЦИК осталось принять один протокол с "мокрой" печатью

Всего в Украине создано 199 избирательных округов и зарубежный избирательный округ.

ЦИК обработала все электронные протоколы еще в прошлую пятницу, 26 июля. Согласно этим результатам в Верховную Раду проходят пять партий: "Слуга народа" (получила 43,16% голосов); "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,05%); "Батьківщина" (8,18%), "Европейская солидарность" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).

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Все по теме:

ЦИК, Выборы в Раду, Мокрые печати, Парламентские выборы 2019.
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