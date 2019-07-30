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Заседание правительства не состоится в связи с отпуском Гройсмана

Заседание правительства не состоится в связи с отпуском Гройсмана
14:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Традиционное для среды заседание правительства Украины не состоится.

Премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске, поэтому очередного заседания Кабинета министров на этой неделе не будет.

Об этом в комментарии сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук.

"Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством заседания правительства не будет", - сказал он.

Как известно, заседания правительства традиционно проходят в среду.

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На прошлом заседании, 24 июля, Гройсман сообщил, что Кабинет министров Украины под его председательством сложит свои полномочия на первом заседании новоизбранной Верховной Рады, но будет продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового Кабмина.

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Все по теме:

Правительство, Кабмин, Заседание Кабмина, Владимир Гройсман.
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