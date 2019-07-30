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Тука против ликвидации Министерства Временно оккупированых территорий

Тука против ликвидации Министерства Временно оккупированых территорий
15:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины: Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука против идеи Президента ликвидировать МинВОТ.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не поддерживает инициативу Офиса Президента Владимира Зеленского ликвидировать МинВОТ.

 "Я не поддерживаю такой тезис - независимо от того, нахожусь я в должности, или нет. Дело в том, что отличие статуса министерства от государственного комитета либо государственной службы заключается в том, что министерство имеет гораздо больше полномочий внутри правительства", - отметил Тука.

Как сообщалось ранее, заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что в рамках реформирования Кабинета министров может быть уменьшено количество вице-премьер-министров, которые не возглавляют министерства, и некоторых центральных органов исполнительной власти.

 Три министерства могут объединить в единое министерство по гуманитарной политике

 Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь поддержал идею сокращения количества министерств.

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Президент, Владимир Зеленский, Георгий Тука, ОРДЛО, МинВОТ.
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