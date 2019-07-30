Зеленский выступит в ООН

Новости Украины: Владимир Зеленский примет участие в дебатах мировых лидеров Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский официально приглашён выступить на дебатах мировых лидеров на трибунах Генеральной Ассамблеи ООН, которые пройдут с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Об этом УНН сообщил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Да, Президент приглашён", — сообщил Николенко в ответ на вопрос УНН об участии Зеленского в дебатах.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел выступят на трибуне Генеральной Ассамблеи в ходе общеполитических прений высокого уровня.

Ранее сообщалось, что среди стран, которые на 74-й сессии ГА будут представлены своими лидерами, помимо Украины, в программе, в частности, значатся США, Иран, Венесуэла, Франция, Казахстан, Ливия, Южная Корея и Ирак.