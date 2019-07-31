Скачать
Среда, 31.07.2019
Против Порошенко открыто 11 производств
Против Порошенко открыто 11 производств
Аккредитация СМИ в новую Раду стартует 1 августа
Аккредитация СМИ в новую Раду стартует 1 августа
Кучер может вернуться в УПЛ
Кучер может вернуться в УПЛ
Звездные пары, которые игнорируют стереотипы и общественное мнение (Фото)
Звездные пары, которые игнорируют стереотипы и общественное мнение (Фото)

Аккредитация СМИ в новую Раду стартует 1 августа

Аккредитация СМИ в новую Раду стартует 1 августа
05:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины:

Пресс-служба аппарата Верховной Рады анонсировала аккредитацию представителей СМИ для освещения деятельности парламента IX созыва. Об этом информирует сайт Верховной Рады.

“Уважаемые представители средств массовой информации! С 1 августа 2019 года открывается аккредитация для освещения деятельности Верховной Рады Украины IX созыва”, - говорится в сообщении.

При этом опубликованы образцы необходимых заявлений и контакты для обращений и представления надлежащих документов.

В пресс-службе парламента также напоминают, что решением Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики журналисты и СМИ, не освещавшие деятельность парламента, были лишены карточек аккредитации.

Как известно, 21 июля 2019 года в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 31 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Выборы в Раду: ЦИК назвала имена еще 49 новоизбранных депутатов
03 У Зеленского планируют масштабную приватизацию: начнут с банков
04 Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником
05 В РФ отреагировали на арест танкера "Nika Spirit" в Одесской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Минфин привлекло рекордную сумму с гривневых ОВГЗ
Минфин привлекло рекордную сумму с гривневых ОВГЗ
В ООН следят за ситуацией в Москве
В ООН следят за ситуацией в Москве
Дело ОАСК: Четырех судей вызвали в ГПУ
Дело ОАСК: Четырех судей вызвали в ГПУ
Диетологи рассказали, как перестать есть сладости
Диетологи рассказали, как перестать есть сладости
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь