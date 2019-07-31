Адвокат прокомментировал "11 уголовных производств" в отношении Порошенко

Новости Украины: Игорь Головань сообщил, что пятый президент Украины Петр Порошенко не имеет статуса подозреваемого.

Об этом адвокат Порошенко Игорь Головань написал в авторском блоге издания «Украинская правда», комментируя высказывание директора Государственного бюро расследований Романа Трубы о якобы 11 уголовных производствах в отношении экс-президента.

«Как Петр Порошенко о тех производствах может хорошо знать, если подчиненные господина Трубы соответствующей информации адвокатам не предоставляют, ссылаясь на то, что у нас нет статуса защитника. А оно и не удивительно, ведь наш клиент не имеет статуса подозреваемого даже в одном производстве, не то что в 11», - отметил защитник.

Он добавил, что «на сегодняшний день нам достоверно известно, что Петр Порошенко является свидетелем в двух производствах. Вряд ли кто-то может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля».

Как сообщалось ранее, 30 июля директор ГБР Труба в своем Telegram-канале опроверг заявление Порошенко об отсутствии производств и подтвердил, что ведомство расследует 11 уголовных производств в отношении экс-президента.