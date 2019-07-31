САП в апелляции обжаловала оправдательный приговор Труханову

Новости Украины: Назар Холодницкий подал апелляцию относительно оправдательного приговора суда Одессы по делу "Краяна".

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу одесского "Краяна".

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор Малиновского районного суда. Одессы от 04.07.2019, которым действующий Одесскоий городской голова и другие соучастники признаны невиновными в совершении инкриминируемых преступлений по завладению средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене", - говорится в сообщении.

В частности, требования апелляционной жалобы касаются необходимости отмены необоснованного оправдательного приговора и вынесения нового с назначением наказания.

Кроме того, отмечают в САП, суд в приговоре не принял решение по поводу производства в отношении юридического лица – ООО «Элит Девелопмент», что является обязательным при принятии оправдательного приговора в соответствии с законодательством.

"Это, конечно, не удивительно, поскольку после судебных прений в совещательной комнате судьи находились меньше, чем зачитывали приговор, сумев за три рабочих дня оценить около сотни томов доказательств и написать более 370 страниц приговора. При этом анонс о выходе суда из совещательной комнаты для оглашения приговора появился утром третьего рабочего дня пребывания в совещательной комнате", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, коллегия судей Малиновского райсуда Одессы, возглавляемая Сергеем Черевко, объявила во вторник, 9 июля, оправдательный приговор городскому голове Одессы Геннадию Труханову и группе чиновников и предпринимателей в деле относительно незаконного завладения средствами бюджета Одессы при приобретении здания бывшего завода "Краян".