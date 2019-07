"Яркий свет, сияющий в окружающей темноте": Адвокат Трампа вступился за Кличко

Советник президента США и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани считает Виталия Кличко лучшим мэром Киева, а также уверен, что при нем столица Украины выглядит лучше, чем когда-либо.

Об этом Рудольф Джулиани написал в Twitter.

"Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и является настоящим патриотом Украины. Город Киев никогда не был лучше. Он - яркий свет, сияющий в окружающей темноте", – отметил Джулиани.

Mayor Vitaly Klitchko was a great heavyweight champion and is a real patriot of Ukraine. The city of Kiev has never been better. He is a bright light shining in relative darkness. pic.twitter.com/PIN9jfAzb4

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) July 31, 2019