Скачать
Четверг, 01.08.2019
Названа вероятная дата начала работы новой Рады
Названа вероятная дата начала работы новой Рады
Кличко обратился в НАБУ в связи с заявлениями Богдана
Кличко обратился в НАБУ в связи с заявлениями Богдана
Букмекеры дали прогноз на матч Заря - Будучность
Прогноз на матч Заря - Будучность
Королева Рания очаровала стильным нарядом: фото
Королева Рания очаровала стильным нарядом: фото

В ЦИК планируют подвести итоги результатов выборов в Раду до 5 августа

В ЦИК планируют подвести итоги результатов выборов в Раду до 5 августа
12:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Слипачук надеется, что ЦИК сможет подать окончательные итоги результатов выборов в Раду до 5 августа.

Окончательные результаты голосования на внеочередных выборах в народные депутаты Украины будут подведены до 5-го августа, после решения судов по жалобам, заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Мы ожидаем, что результаты по рассмотрению апелляционных жалоб завершатся в течение последующих двух-трёх дней, что даст возможность комиссии подвести итоги голосования, поскольку, как известно, этот срок, установленный законодательством... заканчивается пятого августа. Именно до пятого августа ЦИК должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы", - сказала Слипачук на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что суды рассматривают иски в оперативном режиме, и высказала надежду, что ЦИК подведёт окончательные итоги результатов внеочередных выборов раньше, чем пятого августа.

По её словам, ЦИК со своей стороны делает все возможное, чтобы не было лишних задержек при подведении итогов голосования, с другой стороны - чтобы не было никаких сомнений в установленных результатах.

Выборы в Раду: ЦИК признала избранными еще 50 депутатов

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля.

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЦИК, Парламентские выборы 2019, Татьяна Слипачук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие поздравления с днем рождения на 1 августа в прозе
02 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
03 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
04 День ангела Евгении: значение имени и поздравления
05 На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На округе Пашинского отменили пересчет голосов
На округе Пашинского отменили пересчет голосов
В Украине вступили в силу пошлины на большинство товаров из России
В Украине вступили в силу пошлины на товары из России
Противник на Донбассе три раза обстрелял позиции ООС
Противник на Донбассе три раза обстрелял позиции ООС
Новолуние 1 августа: приметы и запреты
Новолуние 1 августа: приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь