Скачать
Четверг, 01.08.2019
Председатель ЦИК рассказала о факторах, "тормозящих" итоги голосования по мажоритарке
Председатель ЦИК рассказала о факторах, "тормозящих" итоги голосования по мажоритарке
Зеленский назвал имя нового руководителя Госуправления делами
Зеленский назвал имя нового руководителя Госуправления делами
Зинченко попал в список самых дорогих левых защитников АПЛ
Зинченко попал в список самых дорогих левых защитников АПЛ
Меган Маркл поделилась своими неопубликованными фото
Меган Маркл поделилась своими неопубликованными фото

Зеленский назвал имя нового руководителя Госуправления делами

Зеленский назвал имя нового руководителя Госуправления делами
13:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Госуправления делами.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя и исполняющего обязанности руководителя этого ведомства.

Соответствующие указы от 1 августа №№569/2019 и 570/2019 об увольнении Борзова с прежних должностей и №571/2019 о его назначении руководителем ведомства опубликованы на официальном сайте главы государства.

Борзов (1981 г.р.) в 2014 году был назначен пятым президентом Петром Порошенко заместителем руководителя Госуправления делами. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии "Фронт змин".

Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон

До начала политической карьеры длительное время возглавлял команды КВН "Винницкие перцы" и "Сборная Украины".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Госуправление делами, Сергей Борзов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие поздравления с днем рождения на 1 августа в прозе
02 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
04 День ангела Евгении: значение имени и поздравления
05 На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На округе Пашинского отменили пересчет голосов
На округе Пашинского отменили пересчет голосов
В Украине вступили в силу пошлины на большинство товаров из России
В Украине вступили в силу пошлины на товары из России
Противник на Донбассе три раза обстрелял позиции ООС
Противник на Донбассе три раза обстрелял позиции ООС
Экс-Холостяк Никита Добрынин очаровал Сеть нежные фото с Дашей Квитковой
Экс-Холостяк Никита Добрынин очаровал Сеть нежные фото с Дашей Квитковой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь