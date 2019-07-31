Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон

Новости Украины: Владимир Зеленский не допустит повторения событий прошлого года в Смеле.

Предстоящий отопительный сезон в Смеле Черкасской области сорван не будет, и в домах жителей города будет тепло, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы со своей стороны гарантируем вам, что никто не сорвет отопительный сезон. Тепло будет, правоохранительные органы разберутся в этой ситуации. Мы всё обязательно сделаем, как вернемся в Киев", - подчеркнул Зеленский в среду во время встречи с представителями общественности и власти Черкасской области, на которой, в частности, обсуждалась проблема задолженности теплоснабжающих предприятий Смелы за потребленный газ.

Напомним, во время рабочей поездки в Черкасскую область в среду Владимир Зеленский осмотрел Черкасский аэропорт.

Напомним, в Смеле с 12 ноября было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались жилые дома, больницы, детские сады и школы.

После скандала со срывом отопительного сезона в городе Смела тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил нового председателя Черкасской областной госадминистрации Александра Вельбивца и 20 ноября поручил ему лично проконтролировать обеспечение теплом жителей Смелы.