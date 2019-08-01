Председатель ЦИК рассказала о факторах, "тормозящих" итоги голосования по мажоритарке

Новости Украины: Незакрытые судебные иски смогут повлиять на скорость окончания подсчетов голосов по мажоритарных округах.

В производстве находятся 13 судебных исков, рассмотрение которых может повлиять на установление итогов голосования в одномандатных избирательных округах.

Об этом заявила на брифинге в четверг, 1 августа, председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"После дня голосования 21 июля было подано 74 иска в 23 одномандатных избирательных округах, которые касались вопроса протоколов о подведении итогов голосования. Из этих 74 исков в удовлетворении 42-х было отказано, 5 было оставлено без рассмотрения, 14 удовлетворены, 13 в данное время находятся в производстве ", - сказала Слипачук.

Она также сообщила, что "сильной головной болью" ЦИК был вопрос, связанный с 64 окружной избирательной комиссией, которую решением Житомирского окружного апелляционного суда обязали сделать пересчет во всех 299 участковых избирательных комиссиях.

"Это решение имело очень серьезное влияние на время и порядок подведения итогов голосования, так как касалось как одномандатного, так и общегосударственного избирательного округа. Я хочу сообщить, что вчера 7-й Апелляционный административный суд отменил указанное решение Житомирского окружного апелляционного суда", - отметила Слипачук.

Она отметила, что иногда кандидаты входят в ожесточенные юридические баталии просто потому, что они проиграли, но "это не меняет ситуацию".

Как сообщалось, доверенное лицо кандидата от партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачова обратилось в суд с иском признать противоправными действия ОИК в округе N 64, отменить протокол об итогах голосования и обязать комиссию округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по всем 299 избирательным участкам.

Ранее сообщалось, что в округе №64 в Житомирской области победил народный депутат VIII созыва, член фракции БПП, самовыдвиженец Владимир Арешонков.

По данным ЦИК, он набрал 27,63% голосов, тогда как кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачов - 26,83%. Нардеп VIII созыва Сергей Пашинский, который также баллотировался в этом округе, набрал 18,04% голосов.