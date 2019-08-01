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Суд по делу взятки прокурора не состоялся

Суд по делу взятки прокурора не состоялся
16:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Заседание суда по делу прокурора, который предлагал 10 тысяч долларов США сотрудникам НАБУ, вновь не состоялся.

Заседание в уголовном производстве по обвинению прокурора Генпрокуратуры Украины в предложении неправомерной выгоды членам конкурсной комиссии НАБУ очередной раз не произошло, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, во вторник, 30 июля, в Голосеевском райсуде Киева с участием прокуроров САП было запланировано судебное заседание по делу об обвинении прокурора Генеральной прокуратуры Украины, который, по версии следствия 17 февраля 2016 года предлагал неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов США (около 270 тысяч гривен) членам конкурсной комиссии и работникам Национального антикоррупционного бюро Украины за положительное решение вопроса относительно трудоустройства на должность руководителя/заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ.

"Однако указанное заседание в очередной раз не произошло. На этот раз - по причинам занятости судей в рассмотрении других дел", - говорится в сообщении.

О дате следующего судебного заседания будет проинформировано дополнительно, отметили в САП.

В антикоррупционной прокуратуре напомнили, что обвинительный акт в отношении прокурора ГПУ направила в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу 25 марта 2016 года по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, предоставить ей неправомерную выгоду за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает такую выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти или служебного положения).

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Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в марте судебное заседание по делу прокурора ГПУ, подозреваемого во взяточничестве, не произошло из-за отпуска одного из судей.

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ГПУ, Суд, SAP, НАБУ, Генпрокурор Украины.
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