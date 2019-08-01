Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали

Новости Украины: Виталий Кличко поделился подробностями разговора с Рудольфом Джулиани.

Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с адвокатом президента США Дональда Трампа и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани нынешнюю ситуацию с местным самоуправлением в Киеве.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после открытия обновленного парка «Куреневский» в столице, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я вчера вернулся из США, где у меня была встреча с одним из самых известных мэров современности, мэром, который руководил крупнейшим, сложным городом ... Который является большим другом и города Киева, и Украины, который всегда поддерживал наше движения в направлении того, чтобы страна стала европейским государством. Я звонил Рудольфу Джулиани, он пригласил меня, я приехал на эту встречу. Мы обсуждали политическую ситуацию в Украине, обсуждали реформы, которые происходят в Украине, и обсуждали ситуацию с самоуправлением. Потому что на сегодняшний день есть угроза того, что киевлян хотят лишить права избирать человека, который берет определенные обязательства. ... Двигаются методами Януковича, когда мэра отодвинут в сторону и поставят человека сверху ", - сказал мэр Киева.

По его убеждению, Киевскую городскую государственную администрацию должен возглавлять только избранный Киевский городской голова. В то же время Кличко добавил, что не держится ни за какие должности.

"Если мы говорим о самоуправлении, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, если у кого есть желание стать мэром Киева, пожалуйста, это выборы, это единственное демократическое направление, где можно получить должность Киевского городского головы, а не назначения сверху . Все эти вопросы также обсуждались с господином Джулиани", - сказал он.

По его словам, сейчас Джулиани изучает нынешнюю ситуацию в Украине и "держит руку на пульсе".