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В МИД РФ назвали "русофобией" санкции США против Nord Stream 2

В МИД РФ назвали "русофобией" санкции США против Nord Stream 2
17:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Российский МИД в очередной раз обвинил США в русофобии относительно проекта "Северный поток-2".

В МИД РФ назвали "пакостями" инициативы США остановить "Северный поток-2" в обход Украины, на которые не надо обращать внимания.

Как передает корреспондент в РФ, об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что американские законодатели не первый раз рассматривают вопрос о санкциях против "Северного потока-2".

"Не знают за что взяться и какую пакость придумать. Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США. Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать", - сказала Захарова.

Она напомнила, что в США рассматривают законопроект "О энергобезопасности Европы" против "Северного потока-2" и после прохождения профильных комитетов документ будет вынесен на рассмотрение Сената.

В США одобрили санкции против Nord Stream 2

Захарова считает, что реагировать на эту инициативу не имеет смысла, потому что с 2011 года Вашингтон по разным поводам вводил санкции в отношении Москвы 71 раз.

Она подчеркнула, что США ничего не могут сделать с сооружением "Северного потока-2".

"Он строится вопреки всем угрозам. Инициаторы санкций выставляют себя на посмешище, не желая и не давая другим подключится к выгодному для них проекту. Это показатель собственного бессилия и невозможности использовать какие-либо другие инструменты, которые существуют", - сказала она.

По ее словам, американские бизнесмены только потеряли от санкций своего правительства.

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Украина, США, ГТС, МИД РФ, Мария Захарова, Северный поток-2.
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