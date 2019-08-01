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Четверг, 01.08.2019
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ЦИК признала уже 153 народных депутата

ЦИК признала уже 153 народных депутата
22:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Центризибрком обновил количество депутатов, признанных победителями на внеочередных выборах в Раду.

Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг признала избранными на внеочередных парламентских выборах 21 июля 17 народных депутатов Украины, таким образом, всего признаны избранными уже 153 народных депутата.

Как сообщил отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, установлены результаты выборов в 17 одномандатных избирательных округах.

Избранными народными депутатами Украины признаны Игорь Гузь (округ №19), Вячеслав Медяник (№27), Юрий Корявченков (№33), Денис Герман (№35), Валерий Гнатенко (№49), Владимир Арешонков (№64), Сергей Кузьминых (№67), Эдуард Прощук (№85), Александр Горобец (№95), Алексей Кузнецов (№106), Сергей Вельможный (№112), Мария Мезенцева (№168), Дмитрий Шенцев (№176), Георгий Мазураш (№203), Валерий Божик (№204), Сергей Швец (№214), Людмила Буймистер (№223).

Председатель ЦИК рассказала о факторах, "тормозящих" итоги голосования по мажоритарке

Кроме того, на заседании был утвержден финансовый отчет об использовании средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных президентских выборов 31 марта, который будет подан в Счетную палату.

Планируется, что ЦИК продолжит свою работу 2 августа в 12:00.

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Депутаты, ЦИК, Нардепы, Парламентские выборы 2019.
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