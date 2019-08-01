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На шести избирательных участках во Львовской области пересчитают голоса

На шести избирательных участках во Львовской области пересчитают голоса
23:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Суд постановил провести пересчет на 6 участках 119-го округа на Львовщине.

Восьмой апелляционный административный суд постановил провести пересчет голосов на внеочередных выборах народных депутатов на 6 избирательных участках в избирательном округе №119 во Львовской области.

Как указано в сообщении на сайте Восьмого апелляционного админсуда, суд рассматривал апелляционные жалобы окружкома №119, а также кандидатов в нардепы Михаила Бондаря и Ореста Кавецкого на решение Львовского окружного админсуда, который принял решение о пересчете голосов на 6 участках в указанном округе.

"Коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционные жалобы окружной избирательной комиссии №119, кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном округе №119 О.Кавецкого и М.Бондаря, на решение суда первой инстанции от 28 июля 2019 года – без изменений", – говорится в сообщении.

Помимо этого, на сайте суда обнародована информация о том, что суд не удовлетворил жалобу кандидата в народные депутаты Оксаны Юринец, также требовавшей пересчета голосов на некоторых участках избирательного округа №117, где по данным ЦИК победил кандидат от партии "Голос" Ярослав Рущишин.

ЦИК признала уже 153 народных депутата

Как сообщалось, по данным ЦИК, в округе№119 победил кандидат от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондар, представлявший округ в VIII созыве парламента. Он опередил своего главного конкурента Ореста Кавецкого (партия "Слуга народа") на 140 голосов.

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Львовская область, Суд, ЦИК, Парламентские выборы 2019.
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