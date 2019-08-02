Скачать
Пятница, 02.08.2019
Разумков считает отставку Богдана фейком
Разумков считает отставку Богдана фейком
Боевики 5 раз нарушили режим "тишины"
Боевики 5 раз нарушили режим "тишины"
Лига Европы: результаты матчей 1 августа
Лига Европы: результаты матчей 1 августа
День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день
День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день

ГБР вызвало экс-главу МВД Могилева на допрос

ГБР вызвало экс-главу МВД Могилева на допрос
10:28 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости Украины: ГБР вызвали экс-главу МВД Анатолия Могилева на допрос по делу об аннексии Крыма.

Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева по делу об аннексии Крыма. Об этом Могилев сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Информирую. В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению в деле аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идет о бездеятельности первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - написал Могилев.

В аннексированном Крыму заочно арестовали ведущую ATR

Напомним, следователи крымской полиции сообщили о подозрении руководителю разведывательной группы "Северный ветер", который способствовал оккупации Россией Крыма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Анатолий Могилев, Аннексия Крыма, Оккупация Крыма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
02 День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день
03 Гороскоп на завтра, 2 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 2 августа - День Ильи
05 В МВД рассказали о причинах выведения на дежурство патрулей Нацгвардии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дожди, грозы и шквалы: погода в Украине на выходных
Дожди, грозы и шквалы: погода в Украине на выходных
ПХГ Украины заполнены на 51%
ПХГ Украины заполнены на 51%
В Канаде отреагировали на ракетные пуски КНДР
В Канаде отреагировали на ракетные пуски КНДР
Рецепт дня: хрустящие картофельные палочки с сыром
Рецепт дня: хрустящие картофельные палочки с сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь