ГБР вызвало экс-главу МВД Могилева на допрос

Новости Украины: ГБР вызвали экс-главу МВД Анатолия Могилева на допрос по делу об аннексии Крыма.

Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева по делу об аннексии Крыма. Об этом Могилев сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Информирую. В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению в деле аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идет о бездеятельности первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - написал Могилев.

Напомним, следователи крымской полиции сообщили о подозрении руководителю разведывательной группы "Северный ветер", который способствовал оккупации Россией Крыма.