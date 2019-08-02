ГБР вызвало экс-главу МВД Могилева на допрос

Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева по делу об аннексии Крыма. Об этом Могилев сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Информирую. В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению в деле аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идет о бездеятельности первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - написал Могилев.
Напомним, следователи крымской полиции сообщили о подозрении руководителю разведывательной группы "Северный ветер", который способствовал оккупации Россией Крыма.