Новым главой Ивано-Франковской ОГА станет Денис Шмыгаль

Новости Украины: Во-время своей рабочей поездки Владимир Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской ОГА, им станет Денис Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей рабочей поездки в Ивано-Франковскую область представил нового главу областной государственной администрации – Дениса Шмыгаля, передает УНН.

"Хочу вам представить нового человека. Очень мощный менеджер. И я вам лично очень завидую. Ивано-Франковщине завидую. Выбирать губернаторов очень трудно, потому что или нет кадров, или нет денег на хорошие кадры.

Поэтому людей, которые являются, как мы, не хочу говорить о патриотизме, но людей, которые хотят сделать что-то хорошее для Украины, за тот небольшой срок, таких политических волонтеров, действительно не так много. И это один из таких людей", - сказал Президент.

Сказав это, Зеленский представил Шмыгаля в качестве нового главы ОГА.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил кандидата на должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.