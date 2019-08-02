Скачать
Пятница, 02.08.2019
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об уходе
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об уходе
Кличко поставили ультиматум в ОП
Кличко поставили ультиматум в ОП
Стали известны все пары третьего этапа квалификации Лиги Европы
Стали известны все пары третьего этапа квалификации Лиги Европы
Найдена "адская" планета, на которой испаряется железо
Найдена "адская" планета, на которой испаряется железо

Новым главой Ивано-Франковской ОГА станет Денис Шмыгаль

Новым главой Ивано-Франковской ОГА станет Денис Шмыгаль
13:25 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости Украины: Во-время своей рабочей поездки Владимир Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской ОГА, им станет Денис Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей рабочей поездки в Ивано-Франковскую область представил нового главу областной государственной администрации – Дениса Шмыгаля, передает УНН.

"Хочу вам представить нового человека. Очень мощный менеджер. И я вам лично очень завидую. Ивано-Франковщине завидую. Выбирать губернаторов очень трудно, потому что или нет кадров, или нет денег на хорошие кадры.

Поэтому людей, которые являются, как мы, не хочу говорить о патриотизме, но людей, которые хотят сделать что-то хорошее для Украины, за тот небольшой срок, таких политических волонтеров, действительно не так много. И это один из таких людей", - сказал Президент.

Зеленский сегодня объявит нового главу Ивано-Франковской ОГА

Сказав это, Зеленский представил Шмыгаля в качестве нового главы ОГА.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил кандидата на должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОГА, Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Рабочая поездка президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
02 День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день
03 Приметы и обряды на 2 августа - День Ильи
04 Дожди, грозы и шквалы: погода в Украине на выходных
05 Гороскоп на завтра, 2 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина планирует доставить до 500 тысяч доз вакцин против гриппа
В Украину доставят до 500 тысяч доз вакцин против гриппа
Дефицит госбюджета в Украине за 7 месяцев составил 3,6%
Дефицит госбюджета в Украине за 7 месяцев составил 3,6%
Кличко-младший может возглавить партию Удар
Кличко-младший может возглавить партию Удар
Ученые из NASA придумали, как доставить за Землю кусочки Марса
Ученые из NASA придумали, как доставить за Землю кусочки Марса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь