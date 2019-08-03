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ЦИК взял на себя полномочия ОИК в округе №50

ЦИК взял на себя полномочия ОИК в округе №50
00:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Центризбирком будет осуществлять полномочия ОИК в округе №50.

Полномочия окружной избирательной комиссии № 50 по установлению итогов голосования в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 будет осуществлять Центральная избирательная комиссия, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины.

2 августа после перерыва ЦИК продолжила свою работу в режиме заседания, во время которого рассмотрела вопросы обеспечения установления итогов голосования в одномандатном избирательном округе № 50.

"Комиссия установила бездействие ОИК ОВО № 50 по нетранспортированию в ЦИК протокола ОИК ОВО № 50 об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 50 с пометкой "Уточненный" и другой избирательной документации, предусмотренной избирательным законом и относительно непроведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках 141065, 140756, 140787 этого округа на выполнение решений судов… Следовательно, комиссия определила, что полномочия ОИК ОВО № 50 по установлению итогов голосования в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 осуществляет Центральная избирательная комиссия", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в пятницу вечером.

При этом ЦИК обязала членов ОИК № 50 передать уполномоченным представителям ЦИК пакеты с избирательными документами, необходимыми для осуществления повторного подсчета голосов избирателей на указанных избирательных участках в округе № 50 и установления итогов голосования в этом округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

ЦИК признала уже 153 народных депутата

ЦИК обратилась к Национальную полицию Украины для обеспечения охраны во время приема, передачи и транспортировки от ОИК в ЦИК указанной документации.

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ЦИК, Голосование, ОИК, Округ, Подсчет голосов, Покровск, Парламентские выборы 2019, ОИО.
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