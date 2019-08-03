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Зеленский обещает пресекать нарушения в деятельности "Слуги народа"

Зеленский обещает пресекать нарушения в деятельности "Слуги народа"
15:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Владимир Зеленский надеется на эффективность работы нардепов от "Слуги народа" и обещает "серьезный разговор" в случае нарушений.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на эффективную работу новоизбранных народных депутатов от "Слуги народа", а в случае выявления каких-либо нарушений в их деятельности обещает это пресекать.

"Говорили, что у нас очень много законопроектов, и мы хотим, чтобы они понимали, что на них лежит такая серьезная ответственность, поскольку народ Украины дал им возможность быть депутатами Верховной Рады… На них такая ответственность, что они даже не имеют права не ходить на работу или звонить, о чем-то договариваться, или какие-то дяди серьезные или женщины будут им что-то предлагать – даже чтобы они об этом не думали", - сказал он журналистам в Трускавце, о чем он говорил с будущими народными депутатами от "Слуги народа".

При этом Зеленский подчеркнул, что не хочет и не будет влиять на партию, на Верховную Раду, но "если до нас дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор со всеми депутатами".

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На уточняющий вопрос агентства о том, всех ли депутатов из будущей фракции он знает, Зеленский сказал: "Я всех знаю, я в целом знаю всех, большинство знаю".

Что касается депутатов-мажоритарщиков, он сказал, что знакомился с их анкетами и общался "пару раз".

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Трускавец, Владимир Зеленский, "Слуга народа".
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