Разумкова предложат на должность спикера ВР

Новости Украины: "Слуга народа" будет предлагать Разумкова на должность председателя ВР, а Стефанчука - на должность первого вице-спикера.

Политическая партия "Слуга народа" будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность первого вице-спикера - представителя президента в ВР Руслана Стефанчука.

Об этом сообщил руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на брифинге в Трускавце.

"На сегодняшний день наша партия будет предлагать меня (Дмитрия Разумкова) как кандидатуру на пост спикера Верховной Рады", - заявил он.

На вопрос, кого партия будет выдвигать на должность первого вице-спикера, он ответил, что это будет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Политическая партия "Слуга народа" на должность первого вице-спикера будет предлагать Руслана Алексеевича Стефанчука", - добавил Разумков.

Вместе с тем он отметил, что у политсилы есть также кадровые предложения по руководству парламентских комитетов.