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ЦИК признала избранными еще 31 депутата

ЦИК признала избранными еще 31 депутата
16:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: ЦИК уже признала избранными 191 народного депутата Украины.

Центральная избирательная комиссия признала избранными 191 народного депутата Украины.

Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Так, Комиссия признала избранными народными депутатами Украины 31 человека:

  • Борзову - в ОИО № 14,
  • Билозир - в ОИО № 15,
  • Мейдича - в ОИО № 18,
  • Ивахива - в ОИО № 21,
  • Черного - в ОИО № 34,
  • Яковенко - в ОИО № 52,
  • Мороза - в ОИО № 59,
  • Костюка - в ОИО № 65,
  • Грищенко - в ОИО № 66,
  • Яцык - в ОИО № 79,
  • Фриса - в ОИО № 84,
  • Матусевича - в ОИО № 86,
  • Дунду - в ОВО № 91,
  • Колюха - в ОИО № 92,
  • Скороход - в ОИО № 93,
  • Василевскую-Смаглюк - в ОИО № 96,
  • Бунина - в ОИО № 98,
  • Гриб - в ОИО № 105,
  • Сухова - в ОИО № 107,
  • Шахова - в ОИО № 114,
  • Васильченко - в ОИО № 118,
  • Саламаху - в ОИО № 121,
  • Камельчука - в ОИО № 1 24,
  • Пасичного - в ОИО № 127,
  • Гончаренко - в ОИО № 137,
  • Чернявского - в ОИО № 138,
  • Урбанского - в ОИО № 143,
  • Березина - в ОИО № 151,
  • Васылива - в ОИО № 164,
  • Арсенюка - в ОИО № 195,
  • Лис - в ОИО № 201.

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Таким образом, по состоянию на 3 августа ЦИК признала избранными 191 народного депутата Украины.

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Верховная Рада, ЦИК, Парламентские выборы 2019.
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