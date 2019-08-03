ЦИК признала избранными еще 31 депутата

Центральная избирательная комиссия признала избранными 191 народного депутата Украины.
Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.
Так, Комиссия признала избранными народными депутатами Украины 31 человека:
- Борзову - в ОИО № 14,
- Билозир - в ОИО № 15,
- Мейдича - в ОИО № 18,
- Ивахива - в ОИО № 21,
- Черного - в ОИО № 34,
- Яковенко - в ОИО № 52,
- Мороза - в ОИО № 59,
- Костюка - в ОИО № 65,
- Грищенко - в ОИО № 66,
- Яцык - в ОИО № 79,
- Фриса - в ОИО № 84,
- Матусевича - в ОИО № 86,
- Дунду - в ОВО № 91,
- Колюха - в ОИО № 92,
- Скороход - в ОИО № 93,
- Василевскую-Смаглюк - в ОИО № 96,
- Бунина - в ОИО № 98,
- Гриб - в ОИО № 105,
- Сухова - в ОИО № 107,
- Шахова - в ОИО № 114,
- Васильченко - в ОИО № 118,
- Саламаху - в ОИО № 121,
- Камельчука - в ОИО № 1 24,
- Пасичного - в ОИО № 127,
- Гончаренко - в ОИО № 137,
- Чернявского - в ОИО № 138,
- Урбанского - в ОИО № 143,
- Березина - в ОИО № 151,
- Васылива - в ОИО № 164,
- Арсенюка - в ОИО № 195,
- Лис - в ОИО № 201.
Таким образом, по состоянию на 3 августа ЦИК признала избранными 191 народного депутата Украины.