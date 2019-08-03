Мэр: За последние 15 лет в Трускавце первых лиц государства не бывало

Новости Украины: Городской голова Трускавца Андрей Кульчинский заявил, что визит Зеленского в город очень важен.

Визит Президента Украины Владимира Зеленского до Трускавца и обучение здесь избранных народных депутатов от партии «Слуга народа» имеет важное значение для репутации города.

Об этом в субботу, 3 августа, в беседе с корреспондентом Укринформа заявил городской голова Трускавца Андрей Кульчинский после совещания по вопросам медицинского туризма, которое проходило в отеле «Миротель» под председательством Зеленского.

«Для нас это очень репутационный вопрос, что Президент, во-первых, принял решение сделать здесь обучение депутатов, потому что это, наверное, на уровне Президента принималось. А во-вторых, фактически 15 лет последних в Трускавце первых лиц государства не было в гостях», - отметил мэр.

Кульчинский заверил, что будет делать все необходимое для развития туризма, в том числе медицинского, чтобы заинтересовать первых лиц государства, а также иностранцев.

Как сообщал Укринформ, в субботу, 3 августа, Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Трускавец. С понедельника этой недели в Трускавце, в санаторном комплексе «Риксос», проходят обучение для депутатов