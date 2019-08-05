Сегодня ЦИК огласит результаты выборов в парламент

Новости Украины: Сегодня ЦИК должна установить результаты выборов у Верховную Раду Украины.

Сегодня, 5 августа, последний день, когда Центральная избирательная комиссия должна полностью установить результаты выборов в Верховную Раду Украины, которые состоялись 21 июля. Об этом говорится на сайте ЦИК, передает УНН.

Так, отмечается, что до 5 августа включительно ЦИК должен установить результаты выборов депутатов в общегосударственном округе, а также в соответствующих одномандатных избирательных округах.

Срок выполнения мероприятия - не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть сегодня.

3 августа Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты внеочередных выборов в ВР по партийным спискам.

Напомним, в ЦИК заявили, что до 5 августа надеются установить окончательные результаты внеочередных парламентских выборов в ВР.