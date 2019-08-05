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Разумков: Земельная реформа не будет первым вопросом у ВР

Разумков: Земельная реформа не будет первым вопросом у ВР
12:08 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Дмитрий Разумков не считает, что первым первоочередным вопросом парламента станет земельная реформа.

Земельная реформа — это не первоочередной вопрос нового парламента Украины и в то же время важный вопрос, который нужно будет решать. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью изданию "Коммерсант", передает УНН.

Так, на вопрос о том, в какой очередности будут решаться поставленные задачи, он согласился, что в первую очередь, в частности, необходимо назначить правительство.

"Кадровые назначения, да, это понятно. Это обязательная составляющая. А дальше вы увидите. Мы не будем затягивать с тем пакетом предложений, с которым мы выступим в Верховной Раде", - сказал Разумков.

Разумков: Партия "Слуга народа" может изменить ситуацию в стране

Говоря о земельной реформе, лидер партии отметил, что "это не первоочередной вопрос, но это важный вопрос, который нужно будет решать".

У Зеленского планируют провести реформу рынка земли до конца года.

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Земельная реформа, Владимир Зеленский, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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