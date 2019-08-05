Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Зеленский отправится с визитом в Турцию
Зеленский отправится с визитом в Турцию
Заседание Кабмина снова отменяется: названа причина
Заседание Кабмина снова отменяется: названа причина
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото
Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото

Данилюк: газовые переговоры с Россией пройдут после назначения правительства

Данилюк: газовые переговоры с Россией пройдут после назначения правительства
12:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины: Александр Денилюк говорит, что Украине важно сохранить транзит газа через свою территорию.

Газовые переговоры о сохранении транзита газа после 2020 года между Украиной и РФ пройдут после назначения нового правительства. Об рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Нам важно сохранить транзит. Это не только поступления порядка 3 млрд долл., которые мы потеряем, если не будет транзита. Это также вопрос нормального функционирования ГТС, а также - геополитики. Для этого надо провести переговоры с поставщиком, Российской Федерацией. Эти переговоры состоятся", - сказал Данилюк.

Он подчеркнул, что переговоры, скорее всего, состоятся тогда, когда будет сформировано новое правительство.

"Будет назначен новый министр энергетики, который будет ответственен за этот процесс переговоров. Сейчас мы оцениваем различные сценарии. С нашей стороны должны быть выполнены определенные условия. Одна из них - до конца года должен быть завершен анбандлинг. Это позволит создать условия конкуренции на рынке газа , чтобы имели равный доступ все поставщики газа", - сказал Данилюк.

По его словам, вариант прекращения транзита рассматривается, однако необходимо прилагать усилия для его сохранения. Украина не рассматривает вариантов дополнительного привлечения посредников для переговоров.

"Переговоры идут между НАК "Нафтогаз Украины" и Газпромом, а также между двумя правительствами. Место для каких-то третьих сил, тем более политических, не предусмотрено и быть не может", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщалось ранее, контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

Данилюк назвал условия для проведения налоговой амнистии

В Нафтогазе заявляли, что на предстоящих переговорах предложат России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет. По их данным, предложение согласовано с европейскими партнерами, оно основывается на европейском подходе к формированию транзитного тарифа.

Тем времени 26 июля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предложила Украине продолжить действующий контракт на транзит газа на год.

Планируется, что переговоры Украины, России и Евросоюза, касающиеся нового соглашения о транзите российского газа, состоятся в сентябр

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Правительство, Россия, Транзит, Александр Данилюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
03 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
04 Разумков: Вернуть мир на Донбассе принятием законов - невозможно
05 Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S упал в цене
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ОАСК открыл производство по иску лидера КПУ Симоненко
ОАСК открыл производство по иску лидера КПУ Симоненко
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Украина закупила 500 тысяч доз вакцин против гриппа
Украина закупила 500 тысяч доз вакцин против гриппа
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри вернутся из Африки со вторым ребенком
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри вернутся из Африки со вторым ребенком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь