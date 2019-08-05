Данилюк: газовые переговоры с Россией пройдут после назначения правительства

Новости Украины: Александр Денилюк говорит, что Украине важно сохранить транзит газа через свою территорию.

Газовые переговоры о сохранении транзита газа после 2020 года между Украиной и РФ пройдут после назначения нового правительства. Об рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Нам важно сохранить транзит. Это не только поступления порядка 3 млрд долл., которые мы потеряем, если не будет транзита. Это также вопрос нормального функционирования ГТС, а также - геополитики. Для этого надо провести переговоры с поставщиком, Российской Федерацией. Эти переговоры состоятся", - сказал Данилюк.

Он подчеркнул, что переговоры, скорее всего, состоятся тогда, когда будет сформировано новое правительство.

"Будет назначен новый министр энергетики, который будет ответственен за этот процесс переговоров. Сейчас мы оцениваем различные сценарии. С нашей стороны должны быть выполнены определенные условия. Одна из них - до конца года должен быть завершен анбандлинг. Это позволит создать условия конкуренции на рынке газа , чтобы имели равный доступ все поставщики газа", - сказал Данилюк.

По его словам, вариант прекращения транзита рассматривается, однако необходимо прилагать усилия для его сохранения. Украина не рассматривает вариантов дополнительного привлечения посредников для переговоров.

"Переговоры идут между НАК "Нафтогаз Украины" и Газпромом, а также между двумя правительствами. Место для каких-то третьих сил, тем более политических, не предусмотрено и быть не может", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщалось ранее, контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

В Нафтогазе заявляли, что на предстоящих переговорах предложат России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет. По их данным, предложение согласовано с европейскими партнерами, оно основывается на европейском подходе к формированию транзитного тарифа.

Тем времени 26 июля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предложила Украине продолжить действующий контракт на транзит газа на год.

Планируется, что переговоры Украины, России и Евросоюза, касающиеся нового соглашения о транзите российского газа, состоятся в сентябр