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НАПК объяснило переизбранным депутатам, когда подавать новые декларации

НАПК объяснило переизбранным депутатам, когда подавать новые декларации
12:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины: НАПК пояснило переизбранным депутатам,что они не должны подавать декларации перед увольнением.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отмечает, что переизбранные 21 июля на внеочередных выборах в Верховную Раду народные депутаты не должны подавать декларацию перед увольнением. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обращает внимание действующих народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, на отсутствие необходимости подавать декларацию в связи с досрочным прекращением полномочий Верховной Рады VIII созыва", - говорится в сообщении. "Такие народные депутаты Украины прекращают свои полномочия и приобретают полномочия народного депутата Украины VIII созыва в один день – день открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва, их деятельность, связанная с выполнением функций государства, не прерывается.

Соответственно, декларация за период, не охваченный ранее поданными декларациями (декларация перед увольнением), ими не подается", - пояснили в НАПК. Таким образом, народные депутаты VIII-го созыва парламента, которые не попали в следующий созыв, должны подать декларации в связи с завершением выполнения функций государства.

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В частности, народные депутаты VIII созыва должны подать 2 декларации – в день прекращения полномочий и в следующем году, а новоизбранные парламентарии начинают заполнять декларации в 2020 году. Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном округе. По спискам партий "Слуга народа" получает 124 места в Раде, "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17. 

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Верховная Рада, Народные Депутаты, НАПК.
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