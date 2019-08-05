Новости Украины: Киевский городской голова Виталий Кличко отправился в отпуск.

Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко ушел в отпуск до 9 августа.

Об этом говорится в распоряжении Киевского городского головы №693 от 2 августа.

«По согласованию с президентом Украины отбываю в ежегодный основной отпуск сроком на 5 календарных дней с 5 по 9 августа 2019 года», - указывается в документе.

Месяц тому назад Кличко также подписал распоряжение о своем отпуске. Согласно документу от 11 июля №607 он взял отпуск без сохранения заработной платы с 12 по 17 июля.

В прошлом месяце руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой о представлении на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

26 июля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о согласовании представления на увольнение Кличко с должности председателя Киевской горгосадминистрации.

Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя КГГА.