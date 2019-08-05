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В оппозиции требуют создать комитет по решению проблем на Донбассе

В оппозиции требуют создать комитет по решению проблем на Донбассе
15:42 Сегодня Телеграф Украинские новости Фото: Фейсбук

Новости Украины: В оппозиции хотят создать специальный комитет, по решению проблем в Луганской и Донецкой областях.

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала создать в Верховной Раде Украины 9-го созыва профильный комитет по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей. Также партия сообщила о регистрации соответствующей электронной петиции на сайте Рады и призвала политические партии, избранных народных депутатов и граждан Украины ее поддержать.

Об этом говорится в официальном заявлении партии.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" убеждены, что в данный момент парламент может и должен выступить форвардом разработки законов, необходимых для политического урегулирования конфликта и возвращения страны к мирной жизни. Их перечень зафиксирован в "минских соглашениях", поддержанных резолюцией Совета Безопасности ООН №2202 от 17 февраля 2015 года. Это закон об особом порядке местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, закон об амнистии, закон об особенностях выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об автономном статусе для этих территорий.

"Мы должны проявить ответственность перед гражданами Украины, перед людьми, живущими по обе стороны от линии разграничения. Жители Донбасса ежедневно подвергаются рискам для жизни, сталкиваются с целым рядом гуманитарных и социальных проблем – разрушенные жилье и инфраструктура, перебои в работе систем жизнеобеспечения, отсутствие работы, социальной защиты, доступного и качественного медобслуживания. Наш долг помочь им в решении этих проблем", - сказано в документе.

Предполагается, что деятельность профильного комитета Рады будет способствовать координации работы различных органов власти, местных администраций с тем, чтобы содействовать реинтеграции временно неподконтрольных территорий, наладить восстановление пострадавшего от боевых действий региона и обеспечить первоочередные потребности его жителей.

Село Широкино на Донбассе полностью заминировано оккупантами

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" подчеркнули, что готовы активно включиться в работу этого комитета и делегировать своего представителя в его руководство.

Мы не имеем права свернуть на путь предшественников и продолжать вести страну по дороге войны, нищеты и разрухи. Способствовать мирному урегулированию вооруженного конфликта, обеспечить жизнь наших граждан по обе стороны линии разграничения и восстановить мир в Украине – это наказ избирателей, и мы не имеем права обмануть их доверие!" - подытожили оппозиционеры.

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Верховная Рада, Оппозиция, Донецкая область, Луганская область, Донбасс.
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