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Вторник, 06.08.2019
Украина и США подписали меморандум по вопросам поиска военнопленных
Украина и США подписали меморандум по вопросам поиска военнопленных
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Украина и США подписали меморандум по вопросам поиска военнопленных

Украина и США подписали меморандум по вопросам поиска военнопленных
05:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести.

В Посольстве Украины в США состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между министерством обороны Украины и Агентством по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести Министерства обороны США, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Церемония состоялась при участии Посла Валерия Чалого и директора агентства Келли МакКига.

"Меморандум является результатом двухлетней работы посольства Украины в США совместно с американскими партнерами в подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращения в США пропавших во время Второй мировой войны американских военнослужащих. Сейчас это уже третий меморандум о взаимопонимании, который заключен между центральными органами исполнительной власти Украины и министерством обороны США по данному вопросу", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук.

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Меморандум предусматривает обмен опытом с американской стороной об особенностях поиска военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых структур, пропавших без вести и попавших в плен во время продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины.

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США, Пропавшие без вести, Военнопленные, Келли МакКиг, Валерий Чалий.
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