В МИД Украины выразили поддержку США из-за массовой стрельбы

Новости Украины: В МИД считают, что причастные к трагедии должны быть наказаны.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает серию актов массовой стрельбы, совершенных в течение выходных в Эль Пасо, Техас, в Дейтоне, Огайо и Чикаго, Иллинойс, и которые привели к многочисленным жертвам, пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства.

“В этот день скорби считаем категорически неоправданными и неприемлемыми любые проявления насилия. Ни один причастен к этим трагедиям не должен избежать справедливого наказания”, — указано в сообщении.

В МИД также добавили: “Обращаемся сегодня к американскому народу — Украинцы вместе с вами оплакивают невинные жертвы серии преступных актов”.

Напомним, президент Дональд Трамп, комментируя в воскресенье массовые расстрелы в Огайо и Техасе, указал на проблемы с психическими заболеваниями в США.