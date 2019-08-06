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В Черниговском округе своевременно не подсчитали голоса - ЦИК

В Черниговском округе своевременно не подсчитали голоса - ЦИК
10:01 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: В одном из черниговских округов вовремя не успели подсчитать все голоса и огласить победителя.

В одномандатном избирательном округе №210 окружная избирательная комиссия не успела пересчитать голоса и огласить победителя.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"ЦИК констатировала невозможность установления Комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в ОИО № 210 в отведенное для этого избирательным законом срок - до 5 августа", - говорится в сообщении.

На заседании ЦИК обязала членов окружной комиссии успеть подсчитать результаты выборов на 33 избирательных участках округа до 16 часов 6 августа.

ЦИК обратилась в Нацполицию из-за выявленных нарушений в округе №50

"Кроме того - составить протокол об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 210 с пометкой "Уточненный" и транспортировать его и другую избирательную документацию в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦИК в понедельник вечером.

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Черниговская область, ЦИК, Парламентские выборы 2019, Сергей Коровченко.
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