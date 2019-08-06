Скачать
Вторник, 06.08.2019
Кличко передал привет Богдану с отпуска
Кличко передал привет Богдану с отпуска
ЦИК обратилась в Нацполицию из-за выявленных нарушений в округе №50
ЦИК обратилась в Нацполицию из-за нарушений в округе №50
Названа дата дебюта Усика в хэвивейте
Названа дата дебюта Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 6 августа – День Бориса и Глеба
Приметы и обряды на 6 августа – День Бориса и Глеба

ЦИК обратилась в Нацполицию из-за выявленных нарушений в округе №50

ЦИК обратилась в Нацполицию из-за выявленных нарушений в округе №50
09:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: ЦИК попросила Нацполицию выяснить детали нарушений в округе №50.

Центральная избирательная комиссия обратилась в Национальную полицию в связи с выявленными нарушениями в округе №50 (Донецкая область).

Вчера на заседании ЦИК приняла постановление ”О фактах нарушения избирательных прав в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года”.

В частности, 3 августа во время приема пакетов с избирательными документами участковых избирательных комиссий участков № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 представителями ЦИК было установлено отсутствие среди документов УИК участков № 140756, 140787, 141065 пакетов с контрольными талонами избирательных бюллетеней для голосования в ОИО № 50, среди документов УИК участка № 140773 - пакета со списком избирателей на этом избирательном участке, что отражено в соответствующем акте приема-передачи избирательной документации.

Также во время проведения ЦИК (из-за бездействия ОИК соответствующего округа его полномочия выполняет Центризбирком) повторного подсчета голосов избирателей на указанных участках выявлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о том, что определенные документы подвергались воздействию посторонних лиц с целью искажения результатов волеизъявления избирателей, что может быть квалифицировано правоохранительными органами как уголовное преступление.

Кроме того, члены Центризбиркома обнаружили обстоятельства, которые могут свидетельствовать о подделке избирательных документов, незаконном уничтожении избирательной документации, уклонении членов избирательной комиссии от работы без уважительных причин, что также является уголовным правонарушением.

Поэтому Комиссия обратилась в Нацполицию для проведения проверки изложенных в постановлении обстоятельств нарушений и принятия согласно законодательству мер реагирования.

Выборы в Раду: ЦИК назвала имена еще 7 нардепов

Напомним, в одномандатном избирательном округе №50 в Покровске Донецкой области члены избирательной комиссии не выполнили решение суда о повторном подсчете голосов на ряде участков. В связи с этим полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 382 (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу) Уголовного кодекса Украины.

2 августа Центризбирком установил бездеятельность ОИК округа № 50 по установлению итогов голосования и решил, что полномочия указанной ОИК будут осуществлять члены ЦИК.

3 августа уполномоченные члены ЦИК выехали в Покровск для того, чтобы получить избирательную документацию (бюллетени, списки избирателей, контрольные талоны и т.д.) из указанных участков. Вечером того же дня они завершили прием документов и отправились в Киев для проведения повторного подсчета голосов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЦИК, Нацполиция, Парламентские выборы 2019, Татьяна Слипачук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
03 Леннокс Льюис дал прогноз на реванш Джошуа - Руис
04 Выборы в Раду: ЦИК назвала имена еще 7 нардепов
05 Зеленский и Джонсон провели телефонный разговор
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Готовьте панамки: украинцев ждет резкая смена погоды
Готовьте панамки: украинцев ждет резкая смена погоды
Средняя пенсия выросла: кто получает больше всех
Средняя пенсия выросла: кто получает больше всех
В Черниговском округе своевременно не подсчитали голоса - ЦИК
В Черниговском округе своевременно не подсчитали голоса - ЦИК
Рецепт дня: закусочный рулет из слоеного теста с фаршем
Рецепт дня: закусочный рулет из слоеного теста с фаршем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь