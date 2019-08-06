ЦИК обратилась в Нацполицию из-за выявленных нарушений в округе №50

Новости Украины: ЦИК попросила Нацполицию выяснить детали нарушений в округе №50.

Центральная избирательная комиссия обратилась в Национальную полицию в связи с выявленными нарушениями в округе №50 (Донецкая область).

Вчера на заседании ЦИК приняла постановление ”О фактах нарушения избирательных прав в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года”.

В частности, 3 августа во время приема пакетов с избирательными документами участковых избирательных комиссий участков № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 представителями ЦИК было установлено отсутствие среди документов УИК участков № 140756, 140787, 141065 пакетов с контрольными талонами избирательных бюллетеней для голосования в ОИО № 50, среди документов УИК участка № 140773 - пакета со списком избирателей на этом избирательном участке, что отражено в соответствующем акте приема-передачи избирательной документации.

Также во время проведения ЦИК (из-за бездействия ОИК соответствующего округа его полномочия выполняет Центризбирком) повторного подсчета голосов избирателей на указанных участках выявлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о том, что определенные документы подвергались воздействию посторонних лиц с целью искажения результатов волеизъявления избирателей, что может быть квалифицировано правоохранительными органами как уголовное преступление.

Кроме того, члены Центризбиркома обнаружили обстоятельства, которые могут свидетельствовать о подделке избирательных документов, незаконном уничтожении избирательной документации, уклонении членов избирательной комиссии от работы без уважительных причин, что также является уголовным правонарушением.

Поэтому Комиссия обратилась в Нацполицию для проведения проверки изложенных в постановлении обстоятельств нарушений и принятия согласно законодательству мер реагирования.

Напомним, в одномандатном избирательном округе №50 в Покровске Донецкой области члены избирательной комиссии не выполнили решение суда о повторном подсчете голосов на ряде участков. В связи с этим полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 382 (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу) Уголовного кодекса Украины.

2 августа Центризбирком установил бездеятельность ОИК округа № 50 по установлению итогов голосования и решил, что полномочия указанной ОИК будут осуществлять члены ЦИК.

3 августа уполномоченные члены ЦИК выехали в Покровск для того, чтобы получить избирательную документацию (бюллетени, списки избирателей, контрольные талоны и т.д.) из указанных участков. Вечером того же дня они завершили прием документов и отправились в Киев для проведения повторного подсчета голосов.