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Портнов: Панамские власти возбудили уголовное дело против Порошенко

Портнов: Панамские власти возбудили уголовное дело против Порошенко
11:52 Сегодня Телеграф Украинские новости Фото: Твитер

Новости Украины: Власти Панамы возбудили уголовное дело против Петра Порошенка и его окружения, так как он использовал Панаму, для сокрытия своих доходов.

Бывший заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело после показаний Портнова о том, что экс-президент Петр Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"... Этому предшествовал мой письменный аффидавит - показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств", - написал Портнов.

По словам Портнова , панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур.

ГБР открыло уголовное дело из-за незаконной поездки Порошенко на Мальдивы

"Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну", - отметил Портнов.

Портнов инициирует новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.

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Виктор Янукович, Петр Порошенко, Андрей Портнов.
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