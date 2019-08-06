Из 19 помощников нардепов ни один не прошел у Верховную Раду

Новости Украины: По данным ЦИК, ни один из 19 баллотирующихся помощников народных депутатов не прошел в парламент.

Участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины IX созыва приняли 19 помощников-консультантов народных депутатов парламента VIII созыва. Ни один из них выборы не выиграл.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

Так, в парламент не прошли:

Наталья Симакова (самовыдвижение) - округ 14 Винницкая область, 2,4% голосов; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Тараса Креминя;

Людмила Щербаковская (ВО "Батькивщина") - округ 14 Винницкая область, 14,18%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Вадима Ивченко;

Виктор Симоненко (самовыдвижение) - округ 64, Житомирская область, 0,7%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Оксаны Билозир;

Орест Криштафович (политическая партия "УДАР" Виталия Кличко") - округ 91, Киевская область, 0,59%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Артура Палатного;

Никита Лысенко (политическая партия "Голос") - округ 91, Киевская область, 3,74%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Найема Мустафы-Маси;

Лариса Лищинская (самовыдвижение) - округ 95, Киевская область, 0,42%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Геннадия Чекиты;

Юлия Соловьева (политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко") - округ 96, Киевская область, 1,06%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Надежды Савченко;

Марина Осипова (политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко") - округ 99, Кировоградская область, 1,69%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Дмитрия Линько;

Андрей Малицкий (политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь") - округ 100, Кировоградская область, 4,77%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Ларина;

Дмитрий Фартушок (политическая партия "Объединение" Самопомощь ") - округ 124, Львовская область, 3,87%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Олега Лаврика;

Ирина Сех (политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода") - округ 119, Львовская область, 7,25%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Олега Осуховского;

Сергей Дзядик (политическая партия "Народный Рух Украины") - округ 123, Львовская область, 1,92%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Виктора Кривенко;

Иван Ковалик (самовыдвижение) - округ 163, Тернопольская область, 1,53%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Андрея Левуса;

Николай Довгань (политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь") - округ 204, Черновицкая область, 4,31%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Михаила Папиева;

Вячеслав Неволько (ВО "Батькивщина") - округ 187, Хмельницкая область 4,53%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Татьяны Черновол;

Елена Стефурак (политическая партия "Сила Людей") - округ 213, город Киев, 0,77%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Натальи Веселовой;

Елена Шинкаренко (политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко") - округ 210, Черниговская область, 3,05%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Скуратовского;

Олег Болгак (политическая партия "УДАР Виталия Кличко") - округ 210, Черниговская область, 0,22%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Артура Палатного;

Артем Дубров (политическая партия "Народная правда") - округ 211, город Киев, 0,25%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Рыбалки.

Участие Дуброва в парламентских выборах Рыбалка анонсировал лично. На своей странице в Facebook, он хвалил своего помощника и рекламировал как "настоящего патриота".

Рыбалка также был кандидатом в нардепы по 107-му избирательному округу, с центром в городе Лисичанск Луганской области. Но он, как и его помощник, выборы проиграл.

За Рыбалку проголосовали только 15,23% избирателей, тогда как победу на округе получил самовыдвиженец Александр Сухов (28,80% голосов).