Скачать
Вторник, 06.08.2019
ГБР открыло уголовное дело из-за незаконной поездки Порошенко на Мальдивы
ГБР открыло уголовное дело из-за незаконной поездки Порошенко
Дубинский - о должностях Богдана и Портнова
Дубинский - о должностях Богдана и Портнова
Названа дата дебюта Усика в хэвивейте
Названа дата дебюта Усика в хэвивейте
К Земле приближается огромный астероид
К Земле приближается огромный астероид

Из 19 помощников нардепов ни один не прошел у Верховную Раду

Из 19 помощников нардепов ни один не прошел у Верховную Раду
12:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твитер

Новости Украины: По данным ЦИК, ни один из 19 баллотирующихся помощников народных депутатов не прошел в парламент.

Участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины IX созыва приняли 19 помощников-консультантов народных депутатов парламента VIII созыва. Ни один из них выборы не выиграл.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

Так, в парламент не прошли:

  • Наталья Симакова (самовыдвижение) - округ 14 Винницкая область, 2,4% голосов; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Тараса Креминя;
  • Людмила Щербаковская (ВО "Батькивщина") - округ 14 Винницкая область, 14,18%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Вадима Ивченко;
  • Виктор Симоненко (самовыдвижение) - округ 64, Житомирская область, 0,7%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Оксаны Билозир;
  • Орест Криштафович (политическая партия "УДАР" Виталия Кличко") - округ 91, Киевская область, 0,59%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Артура Палатного;
  • Никита Лысенко (политическая партия "Голос") - округ 91, Киевская область, 3,74%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Найема Мустафы-Маси;
  • Лариса Лищинская (самовыдвижение) - округ 95, Киевская область, 0,42%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Геннадия Чекиты;
  • Юлия Соловьева (политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко") - округ 96, Киевская область, 1,06%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Надежды Савченко;
  • Марина Осипова (политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко") - округ 99, Кировоградская область, 1,69%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Дмитрия Линько;
  • Андрей Малицкий (политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь") - округ 100, Кировоградская область, 4,77%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Ларина;
  • Дмитрий Фартушок (политическая партия "Объединение" Самопомощь ") - округ 124, Львовская область, 3,87%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Олега Лаврика;
  • Ирина Сех (политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода") - округ 119, Львовская область, 7,25%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Олега Осуховского;
  • Сергей Дзядик (политическая партия "Народный Рух Украины") - округ 123, Львовская область, 1,92%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Виктора Кривенко;
  • Иван Ковалик (самовыдвижение) - округ 163, Тернопольская область, 1,53%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Андрея Левуса;
  • Николай Довгань (политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь") - округ 204, Черновицкая область, 4,31%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Михаила Папиева;
  • Вячеслав Неволько (ВО "Батькивщина") - округ 187, Хмельницкая область 4,53%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Татьяны Черновол;
  • Елена Стефурак (политическая партия "Сила Людей") - округ 213, город Киев, 0,77%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Натальи Веселовой;
  • Елена Шинкаренко (политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко") - округ 210, Черниговская область, 3,05%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Скуратовского;
  • Олег Болгак (политическая партия "УДАР Виталия Кличко") - округ 210, Черниговская область, 0,22%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Артура Палатного;
  • Артем Дубров (политическая партия "Народная правда") - округ 211, город Киев, 0,25%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Рыбалки.

ЦИК обратилась в Нацполицию из-за выявленных нарушений в округе №50

Участие Дуброва в парламентских выборах Рыбалка анонсировал лично. На своей странице в Facebook, он хвалил своего помощника и рекламировал как "настоящего патриота".

Рыбалка также был кандидатом в нардепы по 107-му избирательному округу, с центром в городе Лисичанск Луганской области. Но он, как и его помощник, выборы проиграл.

За Рыбалку проголосовали только 15,23% избирателей, тогда как победу на округе получил самовыдвиженец Александр Сухов (28,80% голосов).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ЦИК, Парламентские выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Готовьте панамки: украинцев ждет резкая смена погоды
03 Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
04 Леннокс Льюис дал прогноз на реванш Джошуа - Руис
05 Выборы в Раду: ЦИК назвала имена еще 7 нардепов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Brexit может состояться без соглашения из Брюсселем
Brexit может состояться без соглашения из Брюсселем
Кличко передал привет Богдану с отпуска
Кличко передал привет Богдану с отпуска
В Черниговском округе своевременно не подсчитали голоса - ЦИК
В Черниговском округе своевременно не подсчитали голоса - ЦИК
Землю накрыла мощная магнитная буря
Землю накрыла мощная магнитная буря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь