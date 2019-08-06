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Всемирный конгресс украинцев высказался относительно выборов в Раду

Всемирный конгресс украинцев высказался относительно выборов в Раду
12:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины: Глава всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий отметил что перед выборами и после них, в стране был покой и порядок.

Во Всемирном конгрессе украинцев высоко оценили работу правоохранителей на выборах в Украине в этом году. Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, сообщает пресс-служба МВД.

Он уточнил, что перед президентскими и парламентскими выборами "мы заметили, что, кроме того факта, что уже пять лет Украина является жертвой гибридной агрессии, во время выборов, перед выборами и после выборов, когда ЦИК уже занималась подсчетом голосов в стране был порядок и покой".

"Наши наблюдатели и представители других наблюдательных миссий не чувствовали, что в областях и городах были какие-то угрозы или недостойное поведение. Поэтому я могу констатировать, что украинские правоохранительные органы очень хорошо поработали, чтобы обеспечить избирательный процесс», - отметил Чолий.

Президент Всемирного конгресса украинцев уточнил, что украинские правоохранители продемонстрировали чрезвычайно высокий уровень подготовки в проведении демократических выборов, даже во время информационной войны, поэтому МВД должно поделиться опытом с другими странами, которые также страдают от влияния России.

«Мы призываем МВД и министра Арсена Авакова поделиться опытом с другими европейскими странами, как обезопасить избирательный процесс от чужого вмешательства и как обеспечить порядок в стране. Украина показала очень высокий уровень подготовки в этой области», - отметил Чолий.

Он отметил, что "согласно результатам наблюдений нашей миссии, президентские и парламентские выборы в Украине соответствуют международным стандартам проведения выборов".

Также Чолий сообщил, что международные наблюдатели не заметили системных нарушений во время избирательных кампаний, которые бы повлияли на результаты выборов, а если и были какие-то замечания, то это исключительно человеческий фактор.

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В то же время подчеркивается, что действительно мешало проведению выборов, как президентских так и парламентских, так это российская пропаганда и агрессия.

«Наибольшим нарушением во время обеих президентских кампаний была российская агрессия, которая не позволила на Востоке Украины и в Крыму украинским избирателям выбрать 26 депутатов. Это 14 депутатов на востоке Украины и 12 в Крыму», - сообщил Чолий.

Миссия ВКУ работала в Украине во время президентской и парламентской избирательной кампании. В ее обязаности состояли из двух аспектов.

В частности, краткосрочные наблюдатели занимались мониторингом ситуации в канун выборов, в день выборов и день после выборов, как президентских так и парламентских. Отдельно работала долгосрочная миссия, которая занималась вопросами дезинформации относительно избирательного процесса в Украине в разных странах мира.

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Выборы, МВД, Евгений Чолий, ВКУ, Всемирный конгресс украинцев.
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